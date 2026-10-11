El Municipio otorgó la habilitación oficial PUPA 49 al emprendimiento "Caserica" en Cipolletti

El Gobierno local sumó una nueva Pequeña Unidad Productiva Alimentaria al registro oficial para acompañar y formalizar la elaboración artesanal de alimentos.

El Municipio de Cipolletti continúa impulsando la comercialización y el desarrollo de emprendimientos locales a escala artesanal. En este marco, se entregó la certificación como Pequeña Unidad Productiva Alimentaria (PUPA) 49 al proyecto gastronómico "Caserica, cosas dulces y algo más" , encabezado por la vecina Nadia Santiago .

La iniciativa surgió inicialmente por una necesidad personal y se consolidó como una propuesta centrada en productos hechos en casa con materia prima de primera calidad. En su oferta destacan bizcochuelos, tortas materas, alfajores de maicena, tartas dulces y prepizzas, elaborados en el establecimiento ubicado en calle Primeros Pobladores 1474 .

Tras completar las etapas requeridas, la titular valoró el trabajo coordinado con la dirección de Economía Social y el Departamento de Calidad Alimentaria del Municipio durante el trámite de habilitación. "Este paso fue sumamente importante ya no solo nos permite trabajar de manera formal, sino que nos permitió tener nuevas oportunidades. También agradecerle a cada una de las personas que apuesta y confía en nosotros, cada pedido, cada recomendación significa muchísimo", aseguró la emprendedora.

Puntos de venta y alcance comercial

Los alimentos bajo el sello PUPA quedan habilitados para su venta dentro del ejido urbano municipal. Se pueden comercializar en la sede de elaboración, ferias de la Economía Social, espacios de intercambio solidario y pequeños comercios de la ciudad.

En el caso de "Caserica", los pedidos se gestionan mediante el contacto 299-6732947, y sus productos también están disponibles en Toledo Distribuciones (Dante Alighieri 1588) y en el Minishopping de calle Kennedy 245.

Requisitos para el registro municipal

El certificado otorgado por la Dirección de Economía Social formaliza el registro para que los productores vendan en la ciudad. Esta acreditación cuenta con una validez de dos años, periodo tras el cual los titulares pueden solicitar su renovación.

Desde la comuna indicaron que avanzan con el procesamiento de nuevas solicitudes para incorporar más elaboradores al sistema. Quienes deseen realizar consultas sobre el procedimiento P.U.P.A. pueden contactarse al teléfono corporativo de la Dirección de Economía Social (2994 21-6722), de lunes a viernes de 7 a 14, o consultar la web oficial.