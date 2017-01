Calor extremo sin luz ni agua

Diez horas sin energía eléctrica y otras tantas sin agua, con más de 30 grados. Los últimos días fueron insoportables para muchos cipoleños por las falencias ya clásicas en los servicios básicos que parecen sufrir igual que los vecinos el viento, el calor o las lluvias intensas.

El sol pegaba con fuerza en las primeras horas de la tarde y el mercurio del termómetro seguía subiendo sin parar cuando los equipos de aire acondicionado y los ventiladores se detuvieron de golpe. Otra vez. Como el viernes, la luz se esfumó en plena tarde y hubo que abanicarse. Ése fue el escenario para los vecinos que habían recuperado el servicio el viernes por la noche, porque muchos otros se quejaron en las redes sociales porque el apagón duró más de 10 horas, como en sectores del barrio El Manzanar.

Entre los usuarios hay más bronca que en otros veranos por dos razones. La primera es el fuerte aumento de la tarifa, que no se vio finalmente reflejado en una mejor prestación. La otra, porque Edersa aseguró que no habría cortes ni por alto consumo vinculado al calor ni por la demanda que generan los galpones de empaque. Sin embargo, pocos días después del informe oficial sobre la capacidad de transporte de energía de Edersa en la ciudad, en las dos jornadas más calurosas hicieron colapsar la red en zonas muy pobladas como el Distrito Vecinal Noreste, Antártida Argentina y ex Zoppi, en el norte, o los barrios residenciales del sector sur.

La sucesión de fallas en el sistema eléctrico provoca luego desperfectos individuales. Tras el apagón del viernes, manifestaron fuentes de Edersa, las cuadrillas tuvieron que atender 100 reclamos domiciliarios por complicaciones en el tendido.

Canillas secas

Ante los habituales cortes de energía, los vecinos ya saben que deben tomar precauciones porque casi con seguridad se quedarán sin agua. La empresa estatal Aguas Rionegrinas responsabiliza a Edersa por la falta de energía para bombear líquido a la red. Sin embargo, a pesar de la reiteración de las fallas, tampoco avanza con un plan B que le permita garantizar el servicio o atenuar el impacto. Muchos comercios o industrias instalan generadores para ponerse a salvo algo que la anterior conducción de Edersa le reclamaba a Aguas Rionegrinas.

La falta de agua también hizo estallar las redes sociales de los cipoleños, furiosos por la falta de suministro.

La situación no será más tranquila hoy, ya que la ciudad arrancará el día sin agua. Edersa realizará tareas de mantenimiento en cercanías de la planta potabilizadora, por lo que ARSA no inyectará líquido a la red y pidió a los vecinos que cuiden las reservas de sus tanques.

100 reclamos atendió ayer Edersa.

Los problemas domiciliarios fueron consecuencia del gran apagón del viernes, que en algunos sectores de la ciudad no se solucionó hasta ayer a la mañana.