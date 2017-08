A Tarzán lo desalojarán si no achica su terreno

Se constatará hoy cuál es el estado de situación, y si esta no ha variado en absoluto, entonces la parte demandante aseguró que solicitará a la Justicia que acuda a la fuerza pública para ejecutar el desalojo.

Por su parte, el hombre aseveró a LM Cipolletti que aún así resistirá: “Que vengan nomás, yo estoy en mi casa y no molesto a nadie. No será fácil que me saquen de aquí”.

La sentencia del Juzgado Civil 1 no fue apelada, por lo que Fernández tuvo tiempo de liberar la zona hasta el martes pasado.

En la demanda se advirtió que Tarzán “delimitó con alambrado lo que pretende sea su tierra, el cual va modificando continuamente y depositando en el predio chatarra, vidrios y materiales de descarte”.

Se aclaró, además, que el objetivo perseguido es que Fernández respete los límites del lote que ocupa en calidad de cuidador, ya que ha invadido ilegítimamente terrenos lindantes que tienen como destino a las cooperativas de vecinos que se conformaron para adquirir su lote, en función de lo cual realizaron una mensura, abonaron costos de limpieza y desmonte, hicieron la obra de agua y planean ahora la de gas.

“No planteamos que se vaya, pero que respete los límites del lote que tiene en guarda, porque se ha extendido sobre terrenos donde las cooperativas de viviendas con mucho esfuerzo han puesto su parte para el desarrollo del distrito. Nosotros no nos vamos a meter en el terreno que ocupa como cuidador, de propiedad de la familia Boronobeik. Eso no está en discusión. Pero sí queremos que libere los terrenos de alrededor que ha invadido. Se ha extendido tanto que desparrama materiales en la calle”, aclaró Adriana Gallinger, la directora municipal de Proyectos Urbanísticos Especiales.

En diálogo con este diario, Fernández negó que haya avanzado sobre otros terrenos: “Yo respeto, soy una persona de palabra”. Y recordó, además, que cuida el predio desde marzo de 2004, por lo que si quieren que abandone el lugar, tendrán que pagarle. “Yo de acá no me voy a ir con una mano atrás y otra adelante”, acotó.

El juicio por desalojo inició en agosto de 2016 -aunque la actual gestión intentó desligarse del proceso- y el fallo está firme, por lo que la Muni puede solicitar la ejecución de la orden.

El plazo ya se cumplió y no hubo acercamiento entre las partes

Diez días

Era el plazo para liberar las tierras que reclama el Municipio. Entre Fernández y las autoridades no hubo diálogo y el hombre dijo que resistirá el desalojo, que podría reclamarse hoy mismo.

El destino de los lotes

El Ejecutivo manifestó que actuó ante la Justicia para recuperar tierras que fueron vendidas a cooperativas y destacó el derecho de las familias a acceder a sus terrenos.

Una sentencia y un juicio previo

El fallo condena a Miguel Fernández a desalojar el inmueble de la parcela identificada con el N° 1 de la manzana E, para que sea restituido al Municipio, en su carácter de expropiante. El plazo se cumplió el martes pasado. Más allá del juicio por desalojo que inició el Municipio contra Fernández, se indicó que la familia Boronobeik llevó a cabo una acción judicial similar, con anterioridad, sobre el terreno donde dejó que el hombre cuidara su casa.