Un triste dato de la guerra: murieron 500 niños ucranianos desde su inicio

El trágico hallazgo del cadáver de la niña de dos años se produjo en Dnipro, en el centro del país, cuando los rescatistas buscaban entre los escombros de un edificio de apartamentos dañado por un bombardeo ruso. El gobernador regional, Serhiy Lysak, informó que otras cinco personas resultaron heridas en el ataque, incluyendo a cuatro niños.

Nuevos ataques

Las invasiones rusas no cesan, y el domingo se registraron nuevos bombardeos con drones y misiles de crucero en varias zonas del país, incluyendo la capital, Kiev. Las defensas antiaéreas ucranianas lograron derribar algunos de los drones y misiles, pero no todos. En un ataque aéreo, dos misiles alcanzaron una base militar en Kropyvnytskyi, en la provincia central de Kirovogrado, aunque no se dieron detalles sobre los daños causados.

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que su ejército destruyó aviones de combate y depósitos de municiones ucranianos en ataques contra aeródromos, pero no proporcionó información adicional al respecto.

La situación en Ucrania continúa siendo preocupante, con una crisis humanitaria en desarrollo y un alto costo humano. Los niños, como las víctimas más vulnerables, están sufriendo las consecuencias devastadoras de este conflicto.