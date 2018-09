Tato da pelea y su familia no baja los brazos

El ex jugador de Pillmatun e hincha fanático de Cipolletti hace cuatro años y medio se electrocutó en la última gran inundación en la ciudad. Estuvo 359 días hospitalizado, pero desde entonces su vida cambió por completo.

“Tato, después del accidente, quedó en cama, no camina, no tenía movimiento de los brazos, había quedado rígido, no tenía el movimiento del cuello que hace uno cuando gira la cabeza. Le hicimos un tratamiento y gracias a Dios quedó bien, recuperó el movimiento del cuello, mueve la cabeza para ambos lados, ha aflojado la flexibilidad de los brazos. Eso nos ha alentado, te imaginás que después de tanto tiempo, que progrese en algo es una alegría”, contó Víctor Villablanca, su padre y ex árbitro de fútbol.

“Nos enteramos del tratamiento por una familia que tenía un hijo que no caminaba, que no tenía movimientos, y a través del tratamiento con células madre en La Plata empezó a caminar. Nosotros probamos el año con una y a Tato le hizo muy bien”, explicó su padre, quien junto a su familia vienen realizando desde hace tiempo diferentes actividades, como bingos, torneos de truco y rifas, para recaudar fondos: “Esto lo estamos haciendo a pulmón, porque las obras sociales no la reconocen como medicina”.

“Hace un tiempo fui a una FM del barrio para darle difusión al bingo que estábamos organizando en ese momento y salgo y me llama una persona, con la que somos amigos desde hace 40 años, y me dice que nos da un ternero, entonces decidimos hacer un bono contribución”, contó el padre de Tato. Para quienes deseen contribuir, el número tiene un valor de 300 pesos y se puede pedir a los teléfonos (0299) 155523812, 154047816 o 155248987. Como segundo premio se sorteará – el 13 de octubre- un lechón y tercero un costillar.

“Tenemos que juntar más o menos 120 mil pesos, porque el tratamiento sale alrededor de 60 pesos, además de pasajes en avión, porque no lo podemos llevar en micro, más la estadía para cuatro personas. El 5 de noviembre tiene turno”, detalló.

“Hace poco le sacaron la traqueotomía, eso es un avance muy importante. Después de cuatro años y medio la está peleando, y nosotros como familia lo tenemos que acompañar, y ver que progresa es una alegría inmensa”, reconoció su padre con orgullo.