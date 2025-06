Oficinas cerradas y suspensión de clases por el Día del Empleado Público

Este viernes, por el día del Empleado Público no habrá clases ni atención al público en oficinas estatales.

Las oficinas administrativas del gobierno de Río Negro permanecerán cerradas y las escuelas de Río Negro no tendrán alumnos por la celebración del día del Empleado Público. El gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto que otorga un día libre a los estatales de la provincia. Los docentes tendrán que concurrir a su trabajo pese al día sin clases.

A través del Decreto N° 513/2025, el Gobernador de Río Negro declaró no laborable el viernes 27 de junio para la Administración Pública Provincial, en conmemoración del Día del Empleado y la Empleada Pública. En consecuencia, los trabajadores estatales no tendrán que concurrir a sus puestos de trabajo en las oficinas de administración y atención al público.

Registro Civil Itinerante Cipolletti.png El Registro Civil Itinerante atenderá este sábado en el Estadio Municipal de Cipolletti. Gentileza.

Río Negro adhiere a esta conmemoración nacional establecida por la Ley N° 26.876 y lo hace en línea con lo dispuesto por el Decreto provincial N° 376/19, que instituyó este día no laborable de manera anual para los organismos estatales.

El decreto también invita a los municipios rionegrinos a adherir e instaurar la jornada como no laborable en sus respectivas administraciones públicas. Hasta el momento, el Municipio de Cipolletti no confirmó si adherirá al día no laborable.

Sin clases en Río Negro

La medida forma parte del reconocimiento institucional a las trabajadoras y trabajadores del Estado, fundamentales en la prestación de servicios a la comunidad en todo el territorio provincial.

En tanto, el Consejo Provincial de Educación dispuso la suspensión del dictado de clases en las escuelas de Río Negro. Sin embargo, los docentes sí tendrán actividad laboral ya que se dispuso una jornada institucional. Se debe a que maestros y maestras celebran su día el 11 de septiembre.

Este martes, en tanto, será un día clave en el conflicto docente que derivó en los dos días de paro de la última semana. El gremio Unter realizará un congreso para definir la continuidad del plan de lucha. Según pudo confirmar LM Cipolletti, la mayoría de las seccionales votó en asamblea por la realización de medidas de fuerza.

En el congreso sindical se escucharán diversas propuestas, pero prima la intención de endurecer las protestas. Entre los planteos que debatirán los dirigentes del gremio docente se contempla una medida de fuerza antes de las vacaciones de invierno con la confirmación del "no regreso" a las aulas y la postura de seccionales que plantean la confirmación de un paro posterior al receso invernal para dar plazo a Educación a reactivar las negociaciones.

La discusión salarial entre Unter y Educación se truncó cuando el gremio dispuso la realización de una huelga en rechazo al aumento a través de sumas fijas. Tras la huelga de 48 horas de la Unter no hubo comunicación formal entre autoridades del ministerio de Educación y la conducción del gremio docente.