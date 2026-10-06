Nuevos sueldos para empleadas domésticas: cuánto se cobra en octubre en Río Negro

En la provincia, al monto base se le debe sumar el porcentaje por zona desfavorable y ya rige con los valores de septiembre.

El mes de octubre tiene una nueva escala salarial para el personal de casas particulares , firmada en los últimos acuerdos paritarios. En este sentido, se confirmó que las trabajadoras percibirán los montos actualizados que reflejan los incrementos pautados para el bimestre, a los cuales, en el caso de Río Negro , se le debe adicionar de manera obligatoria el 31% en concepto de zona desfavorable.

De acuerdo a la tabla oficial vigente para este mes, los valores base -sin contabilizar aún el plus patagónico ni la antigüedad- establecen los siguientes pisos para las categorías más demandadas:

Valor por hora para el personal para tareas generales con retiro: $498.582,06 y sin retiro $548.429,23.

para el personal para tareas generales con retiro: $498.582,06 y sin retiro $548.429,23. Valor por hora para asistencia y cuidado de personas con retiro: $548.429,23 y sin retiro $605.050,00.

para asistencia y cuidado de personas con retiro: $548.429,23 y sin retiro $605.050,00. Valor por hora para Personal para tareas específicas con retiro: $560.776,33 y sin retiro $618.187,89.

para Personal para tareas específicas con retiro: $560.776,33 y sin retiro $618.187,89. Valor por hora para caseros sin retiro: $548.429,23

para caseros sin retiro: $548.429,23 Valor por hora para supervisor/a con retiro: $599.514,52 y sin retiro $661.702.46.

El reclamo por el costo de vida y las horas recortadas

A pesar de la difusión de la nueva grilla, desde el sector gremial que representa a las trabajadoras de casas particulares expresaron un profundo rechazo a los porcentajes de actualización, que constaron de un 1,9% en agosto y un 1,8% en septiembre.

La representación sindical calificó los incrementos como una "burla", argumentando que el ingreso diario de una trabajadora que cumple una jornada completa de ocho horas ronda los 17.000 pesos de base, una cifra que apenas alcanza para comprar un kilo de carne. A este panorama se le suma el peso del transporte público, ya que el boleto de colectivo absorbe una parte significativa de esa ganancia diaria.

Frente a la crisis económica, el rubro atraviesa un fenómeno de precarización: Sonia Kopprio, referente local del sindicato, comentó al medio 7enpunto que para evitar pagar los sueldos completos fijados por la escala, muchos empleadores están optando por "reducir los días y las horas de trabajo a la mitad". En este contexto, el gremio recomendó a las empleadas no aceptar presiones ni firmar renuncias si se busca modificar unilateralmente el vínculo laboral, exigiendo que cualquier desvinculación o modificación se realice mediante los telegramas legales correspondientes.

Finalmente, desde la entidad sindical lanzaron una advertencia respecto a las condiciones de seguridad e higiene. Exigieron que la parte empleadora cumpla con su deber ineludible de proveer los elementos de protección personal, como guantes de limpieza, denunciando que en algunos casos se intenta descontar el valor de estos insumos directamente del sueldo de las trabajadoras.