¿Por qué se pone el celular en modo avión en el aire?

¿Qué ocurre si no activás el modo avión al volar? Las interferencias que pueden causar los equipos que no están en modo avión pueden crear sonidos fuertes a los pilotos. Estos pueden alcanzar los 8 vatios, un sonido muy molesto. Pero eso no es todo. También estas interferencias pueden hacer que los pilotos no escuchen mensajes de alerta que les den otros pilotos o las torres de control. Así que sí puedes estar poniendo en riesgo tu vida y la de los demás.

Es por eso que, incluso al pasar los años, nadie ha intentado hacer que se quite el modo vuelo de los equipos ni que se deje de pedir los pasajeros lo hagan en cada viaje. Con todo, es necesario recordar que si no se coloca el celular en modo avión puedes estar distrayendo al piloto durante mucho tiempo y eso sí puede crear una mala experiencia de vuelo para los pilotos y los otros pasajeros. Por seguridad, básicamente.

