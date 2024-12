Paso a paso: cómo hacer compras con dólares en webs del exterior

El gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial la eliminación de aranceles para realizar importaciones de hasta US$ 3.000. ¿Cómo funciona el mecanismo?

El Gobierno Nacional anunció este lunes una ampliación significativa en los montos permitidos para compras en el exterior a través del Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales (PSP) y Courier. Según lo establecido en la Resolución General 5608/2024 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el límite para importaciones se incrementó de US$ 1.000 a US$ 3.000, y los envíos de hasta US$ 400 estarán exentos del pago de aranceles.