Obligan a devolver plata de una obra que no se terminó

La Municipalidad de Fernández Oro recibió una intimación por 2 millones de pesos por la obra de toma de agua propia y cañería de impulsión que fue notificada como certificada en un 100% pero que no se finalizó. “La irregularidad está en que no se concluyó, pero tanto la empresa como el ex intendente Juan Reggioni firmaron su completa certificación”, declaró Mariano Lavín, actual jefe comunal.

Reggioni se fue y dejó al Ejecutivo orense con varias deudas. En mayo de este año, el fiscal Martín Pezzetta lo imputó por malversación de fondos. Declaró en varios medios que se investigaba al ex intendente porque habría utilizado 1 millón de pesos que estaban destinados al hospital local en otros asuntos. Además, Lavín afirmó que la gestión anterior se había comprometido con loteos privados a realizar obras de infraestructura a cambio del pago de cuotas. “Tenemos convenios vencidos de 2014 y de diciembre de 2015 con obras sin terminar que el Ejecutivo debe afrontar con los precios actuales y son costos millonarios”, resaltó.

El asunto, que volvió a sembrar dudas sobre el ex intendente, esta vez fue una obra que se licitó en 2009 y fue financiada por el Ente de Energía de Obras Hídricas de Saneamiento. “La obra incluía una cañería que iba desde la planta potabilizadora hasta el Río Negro, alrededor de 4500 metros de cañería, más la captación de agua”, explicó Lavín.

Según el intendente, la empresa ECA SA y Reggioni firmaron la certificación en un 100%, aunque la obra no se había finalizado. “El mecanismo de financiamiento consiste en ir certificando el avance de la obra por partes y esos certificados, que los firmaba el ex intendente y el presidente de la empresa, hacían que se vayan enviando las diferentes partidas hasta completar el presupuesto final”, explicó Lavín.

Sin embrago, siete años después Fernández Oro no tiene su planta potabilizadora. Hace aproximadamente 90 días se acercaron auditores del Enohsa hasta la localidad e hicieron una constatación de la obra. “La situación actual es que está hecha sólo la cañería en un 90% y de la captación del río no se ejecutó nada”, señaló.

Por ese motivo, el organismo les envió una carta documento. “Nos solicitan que devolvamos el dinero que no se invirtió actualizado a los valores de hoy, lo que rondaría en los $2 millones”, relató.

Respecto de dónde fue a parar ese dinero, Lavín manifestó desconcierto: “No sabemos para qué se usó, pero sí estamos seguros de que la plata se recibió”. “Estamos viendo desde el área de Legales, en conjunto con el Enohsa, cuáles son los pasos a seguir, pero la plata no la podemos devolver porque tendríamos que dejar de pagar sueldos”, aseguró el intendente.

Por último, sostuvo que sería injusto que la responsabilidad recaiga en la actual gestión: “Creemos que tendrían que responder aquellos que lo administraron”.

La ciudad lleva 8 días sin servicio de agua potable

Hace 8 días que no hay agua potable en Fernández Oro. “El agua que tomamos del canal de riego viene con una alta turbidez, por lo tanto, no es apta para consumo humano”, declaró Lavín. Por ese motivo, están abasteciendo a los vecinos con agua mineral y camiones cisternas. Todavía no hay definiciones por parte de AIC y entidades que están interviniendo. “No se estima cuándo se va a resolver la situación”, lamentó Lavín, quien se mostró muy enojado por la obra inconclusa. “Si la planta potabilizadora estuviera terminada esto no pasaría; de hecho Cipolletti y Allen tienen agua potable”, enfatizó. Sin embargo, su construcción continuará detenida hasta que se solucione el conflicto con Enohsa: “No podemos pedir recursos hasta no determinar qué pasó con esos fondos”.