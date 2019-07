Al respecto del enfrentamiento, la "Tina" usó sus redes sociales para expresar su disconformidad con los resultados y aseguró que le "robaron la pelea".

“Gracias a todos los que me apoyaron. Creo que todos vieron que me robaron la pelea, no pongo excusas. Perdí. Yo sabía que me podía llegar a pasar esto por eso lo dije en la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos por el gran apoyo”, expresó la boxeadora de tan sólo 20 años, que ya disputó su primero reto internacional y quedó con un palmarés de 8 victorias, tres por la vía rápida y una derrota.

Mañana a las 8, la boxeadora cipoleña planea dar una conferencia de prensa en el Aeropuerto de Neuquén tras su llegada al país.

En tanto, su padre y entrenador, Fabio "Pucará Vidal", contó en diálogo con LMC que "Tina ganó 7 rounds y la campeona no fue clara, aunque sea la número uno del mundo desde hace 10 años".

"Para nosotros no ganó. Tina la superó en lo técnico y desde la fuerza. La pelea fue un robo y la misma campeona lo reconoce, ya que dijo que fue la boxeadora que más le pegó en su carrera. Los jueces le dieron la victoria porque estaba todo arreglado. Ahora nos dio la revancha en tres meses en Argentina", adelantó "Pucará".

Por su parte, Hanna Gabriels reconoció ante la prensa internacional que la "Tina" le dio una pelea dura y que se trató de una de las más difíciles que ha tenido. "Ella tiene 20 años, pega duro. Yo tengo 36, con más argumentos. Creo que puedo dar todavía unos cuatro o cinco años más. Vidal tiene futuro", aseguró la campeona.

