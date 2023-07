El ex novio de una famosa que se le tiró a la China Suárez: las pruebas

Desde que anunció su separación con Rusherking, la China Suárez pasó a ser nuevamente una de las solteras más buscadas de la Argentina, y muchos famosos y no tanto han intentando conquistarla. En medio de los rumores sobre su supuesta relación con el youtuber y cantante Lautygram, el ex novio de una mega famosa recién separada habría puesto sus ojos en la actriz.

"Un ex anda tirando likes a ver si otra famosa pica...y es el ex de Sofía Jujuy Jiménez", escribió la cuenta Gossipeame con las pruebas del “delito”.

China Suárez 2.jpg

La separación de Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello fue reciente y la exposición que tuvo hizo que sea súper pública. Incluso la modelo lanzó un fuerte descargo en sus redes enojada.

“Así, como el mar, y su energía transformadora, elijo conectar con ese no sé qué TAN sanador que tiene. Sé que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme”, escribió en un largo comunicado Sofía.

China Suárez 1.jpg

“Claramente hoy no entiendo ni por qué me está pasando esto. Se siente tan doloroso por dentro y me siento tan boluda por fuera. Lo di todo y confié tanto. ¡Sé que muchas me entienden!”, agregó la modelo en su momento.

“Confío más que nunca y literal elijo creer que todo pasa por algo”, aseguró antes de agregar: “Pensando en ser padres juntos, en armar una familia... El regalón de cumple que te acababa de hacer para que juntos descubramos Europa... ¿de verdad? ¿Así es cómo se trata a la mujer que querés como mamá de tus hijos? ¿Así? ¿De verdad, Bau?”.

Lo que queda claro es que sí Bautista Bello tiene la intención de conquistar a la China Suárez, deberá hacer mucho para limpiar su imagen.