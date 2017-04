El mundo fierrero se quedó sin un campeón

Su última carrera fue en la Monomarca Gol, el año pasado, como invitado del roquense Joaquín Gilardi. Ese día ayudó al campeón a sumar puntos importantes, pero durante todo el campeonato y desde que comenzó a integrar el equipo Borghese Competición, fue un consejero para el joven deportista.

“Siempre estaba ayudándome, corrigiéndome en un montón de cosas. Hoy (por ayer) justo pensaba que cuando yo arranqué había mucha gente que me daba una mano. El tema es que una vez que empezás a andar bien, no hay tantos consejos, ya sentís que hay un poco de pica. Pero él no, él me ayudó muchísimo. Él me hizo cambiar, crecer como piloto y como persona”, contó conmovido Gilardi.

Crespo sumó experiencia en muchas categorías, incluso llegó a correr en el TC 2000. En la Monomarca Gol fue campeón con el equipo Las Palmas Racing y en el 2013, con Borghese Competición. “Volvió a formar parte del equipo en la 3ª fecha, me acuerdo que debutó ganando y ese mismo año salió campeón”, recordó Lautaro Borghese.

“El auto que era de él lo tengo yo en el taller, nosotros se lo mantenemos y lo vamos a seguir haciendo, ahora para la familia. Era lo que habíamos arreglado con él”, expresó Lautaro. La última temporada de Crespo fue en el 2015 y el año pasado se encargó del área de radio y adquisición de datos.

El periodista allense Martín Chavarría lo recordó con profundo dolor. “Tenía una amistad de la vida. Las notas eran más una charla de amigos; ahora no sé cómo voy a afrontar los próximos programas… Era mi amigo, intento quedarme con su mejor imagen”, contó.

