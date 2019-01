El actor apuntó contra América e Incorrectas, el ciclo de Moria Casán que le dio un espacio a la modelo para que hablara del tema. “Me preocupa el rol que juega América desinformando en temas tan sensibles. Degradan una causa noble utilizándola como marco para generar contenido y confusión. ¡Cuidado!”, lanzó el joven actor.

Embed Me preocupa el rol que juega @AmericaTV desinformando en temas tan sensibles. Degradan una causa noble utilizándola como marco para generar contenido y confusión.

Cuidado! — Chino Darín (@chinodarin) 15 de enero de 2019

Al leer sus palabras, un internauta salió a recriminarle su apoyo al colectivo de Actrices Argentinas y lo acusó hacer ponderaciones de doble vara.

Embed Hace menos de un mes... posteabas esto y te lo dije... DEPENDE qn es el denunciado... xq otra vez es tu papá y salis a bancarlo pero este día saliste a bancar a una piba y a un hecho q no fuiste testigo. pic.twitter.com/OM2RzXy0OX — morganemmanuel (@morgan_emmanuel) 15 de enero de 2019

"No estoy bancando a una piba, no te confundas. Las pibas no necesitan que yo las 'banque'. Las respeto y eso es suficiente. Estoy expresándome a favor de un movimiento que considero necesario; manifestando cosas que pienso, admiro, detesto y celebro de verdad", contestó el Chino.

"No es todo lo mismo. No es una religión. Hay cosas que sé y puedo dar testimonio, y hay otras cosas que creo y pienso y puedo defender desde mi lugar. Pero repito: No es todo lo mismo", agregó.

Por su parte, su madre, Florencia Bas, dio su versión a través de la palabra de Nora Cárpena, la actriz y panelista de Incorrectas que enfrentó a Seferian frente a las cámaras.

"Yo estaba en el boliche con mis amigas, tenía 22 años. Ricardo y su familia estaban en una mesa tomando tequila y cerveza. La mujer se va al baño y él se me acerca, me pregunta si quería tomar algo, le digo que no y me mete la mano por un agujero de las calzas. Le digo 'para, te equivocaste, soy la hija de Diego, no sé si te acordás' y ahí me pide que lo perdone, que no me quiso hacer nada", contó la modelo el martes en Incorrectas.

En cuanto a Bas, señaló: "Ella vino con una botella y nos dijo 'te voy a partir una botella en la cabeza a vos y a ella porque siempre me hacés lo mismo, siempre salís con pendejas'. Se ve que son situaciones cotidianas. Sé por otras personas que ellos siempre tienen esos temas", recordó la modelo. "En su momento yo lo cubrí a Ricardo porque su mujer estaba totalmente borracha y me escondió la cartera detrás de un sillón. Y en el medio de todo eso, una persona que estaba con ellos intentó calmar la situación y me ofreció plata. Eso no lo conté por miedo".

Luego de aclarar que habló con Ricardo y Florencia, Nora Cárpena contó la versión de la pareja. "La chica estaba bailando arriba de una mesa, se dobló el tobillo y cayó arriba del actor que estaba con un colega francés. Florencia se acercó y le dijo que saliera de ahí. En ese momento, entra la gente de seguridad y la sacan violentamente, tan violento fue que ellos interfirieron para que no sea de ese modo".

"Florencia dice que no es verdad lo que ella dice. Que lo de cartera fue porque cuando la seguridad la saca del boliche la cartera se quedó ahí. Que no ocurrieron en ningún momento esas cosas, que Ricardo conocía al papá porque ese señor leía la borra del café en un bar y que nunca jamás salió a pasear con él en el auto, que es una mentira total. Les estoy contando lo que dijo Florencia", finalizó Nora.

