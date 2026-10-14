Tras muchos rumores, Alvarado y Cipo tienen horario y árbitro confirmados para la vuelta

El club de Mar del Plata publicó una información en sus redes sociales y después tuvo que borrarla.

Finalmente, Cipo visitará a Alvarado el próximo domingo a las 15:30 , en Mar del Plata, por la revancha de las semifinales del Federal A . La fecha quedó definida por disposición del Consejo Federal, que ordenó que los dos encuentros de esta instancia se disputen el mismo día.

La confirmación llegó después de que el conjunto marplatense difundiera que el partido se jugaría el sábado. Incluso, desde sus redes sociales había informado sobre la venta de entradas con esa fecha, lo que generó incertidumbre en torno a la programación del encuentro decisivo.

Sin embargo, según pudo saber LM , la decisión del Consejo Federal ratificó el domingo como jornada para ambas semifinales y a partir de allí llegó una nueva publicación de Alvarado anunciando la venta de entradas.

Omar Novoa

De esta manera, el cruce entre el Albinegro y el conjunto marplatense se disputará tal como lo había previsto inicialmente el cuerpo técnico encabezado por Fabián Enríquez.

La modificación resulta importante para la planificación del viaje de Cipolletti, que ya tenía en mente trasladarse a Mar del Plata el viernes para realizar una práctica en territorio bonaerense el sábado, en la previa del encuentro.

“Vamos a salir el viernes en micro y haremos un entrenamiento el sábado allá por la mañana”, había declarado Enríquez a LU5, al día siguiente del partido de ida. En ese momento, el entrenador ya contemplaba la posibilidad de que la revancha se jugara el domingo.

Con la determinación oficial, el cuerpo técnico podrá sostener ese esquema de trabajo, con el traslado previsto para el viernes y una última práctica el sábado, antes de afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada.

Cipo se jugará en Mar del Plata la posibilidad de avanzar a la final por el ascenso, en una serie que definirá a uno de los protagonistas de la instancia decisiva del Federal A. El domingo, desde las 15:30, quedará resuelta la llave frente a Alvarado.

El abitraje

Gustavo Federico Benítez, oriundo de Salta, será el juez principal del encuentro que se jugará el próximo domingo, desde las 15:30, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por las semifinales del Torneo Federal A.

El Albinegro viajará a la ciudad balnearia para afrontar un compromiso decisivo en su camino hacia el ascenso. Con la serie ante el conjunto marplatense en juego, la designación arbitral se suma a los preparativos para una revancha que definirá a uno de los finalistas de la categoría.

La cuaterna arbitral se completará con Guido Córdoba, de Concordia, como asistente número uno, y Luciano Díaz, también de Salta, como asistente número dos. En tanto, Diego Novelli, de Tandil, se desempeñará como cuarto árbitro.

De esta manera, quedó definida la terna de asistentes y el juez principal para el encuentro del domingo, en el que Cipo buscará avanzar a la final del Federal A y mantener viva la ilusión de pelear por el ascenso.