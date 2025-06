Pudo más la pasión que Vaca Muerta: valletano renunció a su trabajo para ir a ver Boca

Las pasiones no se explican, se viven. Y si hay un club que puede llevar a sus hinchas al límite de la locura, ese es Boca . A veces es gritar un gol hasta quedarse sin voz, otras veces, dejarlo todo... literal.

“Yo renuncié a mi trabajo para venir a ver a la Boquita acá”, tiró, mientras el fervor azul y oro lo envolvía. Y agregó: “No tenía vacaciones, no tenía nada... pero ya está, no importa el chat, no importa nada”.