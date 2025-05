Piden donaciones para el herido en el incendio: necesita $2 millones para operarse

Carlos Alberto Pichún, de 32 años, se cayó desde arriba de la casa en llamas y se fracturó un tobillo, por lo que debe operarse para colocarse clavos. Relató que cuando "se incendió la casa de un vecino en la 10 de febrero, tratando de que no avance el fuego para que no llegue a mi casa, me subí al techo. Ya bajando, piso una chapa mal colocada del vecino y caí de 2,50 metros y me quebré del tobillo".