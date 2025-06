Los neuquinos podrán usar Taxi Go, Uber y otras plataformas: lo aprobó el Concejo

concejo deliberante aprobo uber (1).jpeg Gentileza

Tras la aprobación, la concejal del PRO, Denisse Stillger, sostuvo que "las aplicaciones ya estaban funcionando, pero a partir de hoy pasan a estar reguladas en Neuquén". Agregó que "ahora los vecinos que utilicen estas apps, al igual que los conductores, podrán hacerlo de manera tranquila y segura, porque no van a recibir multas".

Indicó que la aprobación del proyecto se hizo luego de un trabajo consensuado con los taxistas y de este modo lograron el apoyo de la mayoría.

Por su parte, el edil de Fuerza Libertaria, José Luis Artaza, dijo que "este proyecto es de avanzada, ya que, en ningún otro lugar del país, los taxistas pueden trabajar con estas apps, como queda regulado a partir de ahora en Neuquén". Agregó que ahora "los neuquinos podrán utilizar como opciones de transporte, ya sea el COLE, taxis, remis o estas aplicaciones como Uber, Cabify o Didi".

"El municipio tiene que el contralor y hace a la seguridad, que la gente sepa que tomar un Uber, un taxi, un Cabify no va a tener problemas de inseguridad", resaltó.

uber.jpg

Desde Comunidad Neuquinizate, la concejal Laura Pérez acompañó el proyecto y dejó en claro que lo hacía pensando en los intereses de los neuquinos. "Hoy estos terrenos de las tecnologías habilitan otras formas, no hace falta que haya una persona presente, eso es parte de este mercado de consumo globalizado donde Neuquén no puede decir lo contrario porque el mundo se nos viene encima", señaló en su presentación.

A esto agregó: "La ciudad tiene que brindarle a todas las vecinas y vecinos las herramientas cómodas, accesibles, en eso estoy de acuerdo. A partir de hoy, el pasajero que toma estos transportes va a poder tener un seguro, va a poder tener una cobertura y nosotros estamos para proteger al vecino, no para proteger los negocios de nadie. Nosotros no somos la oficina de Regulación de Comercio de la ciudad de Neuquén, nosotros somos el Concejo Deliberante, representamos a la gente. Entonces yo defiendo el laburo, yo defiendo el trabajo, yo defiendo al vecino y vecina para que esté en las mejores condiciones".

El piquete tachero afuera del Concejo Deliberante

En las afueras del recinto legislativo municipal, taxistas se autoconvocaron en reclamo de la aprobación. La idea de los prestadores del transporte público era solicitar una demora en la implementación de las apps en la ciudad.

reclamo taxistas contra apps (4).jpeg Sebastián Fariña Petersen

El reclamo de los taxistas bloqueaba la mano este-oeste del corredor Leloir, frente al Deliberante. Los bocinazos era el común denominador.

Las amenazas a una concejal

La concejal Cintia Meriño de Fuerza Libertaria utilizó su espacio en la sesión de este jueves para informar que sufrió una amenaza por parte de quien "se dice ser representante de los taxistas", como lo señaló. "Yo creo que representa a una o dos personas o se representa a sí mismo porque no es lo que me manifestaron el resto de los taxistas", aclaró.

La edil calificó lo sufrido como "una práctica patoteril" del pasado que ya no debería existir porque "vivimos en un Estado de democracia". A esto agregó: "Lamentablemente, para el señor (Alejandro) Cavallotti, lo voy a nombrar y le voy a decir que no le tengo miedo y que voy a votar a favor de estas aplicaciones, que no voy a permitir que me amenace a mí, que amenace a mis hijos, al resto de los concejales y sobre todo a mis compañeros de bloque, a los cuales agradezco porque siempre estuvieron presentes en estos momentos".

cintia meriño.PNG

Meriño dijo que ya realizó la denuncia, dado que, pese a incomodarse por las amenazas recibidas, eso no la amedrentará de votar con convicción por el bienestar de los vecinos. "Me pone feliz que en un Estado de democracia las cosas salgan, a pesar de que tengamos estas prácticas. Lo vamos a votar y se te va a terminar el monopolio y se te va a terminar el negocio", concluyó.