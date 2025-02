Educación cruzó a docentes por escuelas técnicas: "Les falta comprensión lectora"

La directora de Escuelas Técnicas aseguró que no se aumentó la cantidad de materias previas permitidas, pero reconoció que cuando sea posible recursar habrá chance de pasar de año con talleres pendientes.

Gonzalo Olguin , profesor del CET 22, advirtió a LM Cipolletti que la nueva normativa plantea un riesgo para la calidad educativa: “ Esto va a generar que los estudiantes egresen con muchas trayectorias adeudadas , pero sin su título. Ya no existiría la materia con la especificidad que tiene la escuela técnica actualmente”.

Desde Educación lo desmintieron. Eliana Silva , directora de Educación Técnica y Formación Profesional, aseguró que la resolución cuestionada por los profesores y la seccional Cipolletti de la Unter, no modifica la cantidad de materias pendientes que puede tener un alumno para pasar de año, ni habilita en todos los casos que queden pendientes los talleres.

Escuela Técnica Río Negro.png Educación rechazó la queja de Unter por cambios en el sistema de evaluación en las técnicas. Aseguran que los profesores no entendieron la resolución. Ministerio Educación Río Negro

A los profesores que plantean que los estudiantes podrán pasar con mayor cantidad de conocimientos no adquiridos, "les falta comprensión lectora", dijo Silva. La funcionaria advirtió que "Lo dice textualmente la resolución que son tres materias" las que pueden quedar previas, más una cuarta que debe aprobarse en la primera quincena de marzo.

Sin embargo, la funcionaria reconoció que sí es posible que los alumnos tengan pendientes materias prácticas de taller, algo que cuestionan los docentes. "Se plantea recursar cuando quedaron algunas secciones de taller sin aprobar, pero es una posibilidad, no algo obligatorio", dijo a modo de aclaración a LU19.

La titular del área de colegios técnicos de Río Negro sostuvo que los cambios implementados en el sistema de evaluación son para "tratar de que no se lleven tantas materias, pero no es facilismo. Es dar oportunidades. La exigencia en los técnicos no la vamos a bajar. estamos levantando la calidad".

La funcionaria aseguró que la normativa se aplicará desde este ciclo lectivo en toda la provincia y garantizó que "los chicos van a seguir saliendo con el título técnico, con la misma validez nacional que tienen hace diez años".

Cambios en el sistema de evaluación de las Escuelas Técnicas

Otro punto de conflicto entre los profesores de Escuelas Técnicas y Educación es un nuevo sistema de evaluación que obligará a llevar un registro diario del avance de cada estudiante. A los boletines cuatrimestrales con nota numérica se sumará una evaluación bimestral sobre el avance de los alumnos en cada materia.

El boletín "extra" busca mejorar el seguimiento de la trayectoria de los estudiantes y poner esa información en conocimiento de los padres. Para los profesores, es trabajo extra y atentará contra las horas de enseñanza. Silva, sin embargo, opina lo contrario. "A los docentes no se les piden más tareas, solo que lleven un registro diario del avance cualitativo y entregarlo a los preceptores cada dos meses", manifestó.

La funcionaria aseguró que evaluar el nivel de aprendizaje de los alumnos es "algo que todos hacemos" a diario. Ahora, Educación dispuso formalizarlo a través de un informe.

El sistema ya se aplica en algunos colegios, por determinación de sus autoridades. El CET 30 de Cipolletti, por ejemplo, lo hace desde la pandemia. La medida no es exclusiva de los colegios técnicos, ya que también fue anunciada en Escuelas Secundarias de modalidad tradicional, como la ESRN 17.