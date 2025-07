Receta: pollo al horno con papas como lo hacía Doña Petrona

No hay cocina argentina que no tenga, aunque sea de oído, una referencia a Doña Petrona C. de Gandulfo. Fue pionera en la divulgación culinaria y dejó un legado que atraviesa generaciones. Su libro de recetas, que ya va por más de cien ediciones, aún se consulta para resolver dudas cotidianas, pero también para recuperar esa cocina clásica, sabrosa y algo laboriosa que marcó una época.