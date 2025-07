¿Cuál es la manera correcta de reírse por escrito? Ni "jijiji", ni "jajaja", según la RAE

Según explicó la RAE en sus recomendaciones lingüísticas, lo indicado es escribirlo de esa manera porque esta forma reproduce adecuadamente la prosodia de la risa, en la que cada elemento tiene acento propio. Por el contrario, formas compactas como “jajaja” representarían la pronunciación llana [jajája], que no refleja fielmente la forma natural de reír en el habla.

La institución también recordó que las onomatopeyas, aunque buscan imitar sonidos, no son una reproducción exacta de estos y pueden variar según el idioma. En español, se fijó convencionalmente el uso de la interjección “ja”, escrita con jota, y no “ha”, forma típica en lenguas como el inglés o el francés, donde la letra h sí tiene valor fonético. En español, salvo en préstamos, la “h” no representa sonido alguno.