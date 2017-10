La ex mandataria fue citada por el juez federal Claudio Bonadio, quien además dispuso la indagatoria de otros 14 imputados. A todos les prohibió salir del país. La ex jefa de Estado fue citada para el 26 de octubre, cuatro días después de las elecciones en las que competirá como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y un día antes del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner.

La causa se inició a partir de la denuncia de Nisman, en la que se aseguraba que el memorándum de entendimiento suscrito entre Argentina e Irán, en relación con la investigación del atentado, era parte de una maniobra para “dotar de impunidad” a los iraníes sospechados, a cambio de reflotar las relaciones comerciales entre ambos países. La ronda de indagatorias se iniciará el 17 de octubre con la declaración del ex canciller Héctor Timerman, quien por un problema de salud hace más de un mes viene reclamando ser llamado a declarar para poder responder todas las consultas del magistrado.

Después de Timerman serán indagados el representante de la comunidad islámica y supuesto lobbysta en la firma del pacto, Jorge Alejandro Khalil; al supuesto espía Ramón Héctor Bogado; el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, y al referente piquetero Luis D’Elía. Bonadio también citó a indagatoria al ex vicecanciller Eduardo Zuain; al los ex secretarios privados de Timerman, Luciano Tanto Clement y José Mercado; al embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, Alberto D’Alotto; al ex secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli; al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena; a la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y al diputado nacional Andrés Larroque.

El cuñado de De Vido seguirá preso

La Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de Claudio Minnicelli, cuñado de Julio de Vido, por asociación ilícita y contrabando en la causa de los contenedores.

Según la Justicia, seguirá preso y procesado porque hay prueba suficiente de un “trato fluido y directo” con otros miembros de la banda.