Juicio por el crimen de Jorge Gatica: la audiencia del cuarto día en vivo

Live Blog Post

Los policías lo llevaron muerto al hospital

Jorge Gatica fue trasladado al hospital por segunda vez "una hora y media después" de la revisión inicial, según declaró la médica Cristina Hernández. Del primer traslado a la Guardia se fue caminando; en el segundo, llegó muerto.

Hernández relató que en el hospital sabían que había ocurrido un accidente y le avisaron que la Policía llevaba un paciente "clave roja", que indica que "se debe actuar inmediatamente o el paciente muere", según indicó.

En la guaria esperaban un herido del accidente, sin embargo, les advirtieron que era trasladado desde una comisaría. "Lo entraron dos policías y lo pusieron en una camilla de trauma, lo reconocí por la ropa", dijo ante el jurado.

"(A Gatica) se lo conectó al monitor para ver signos vitales, pero no registró ritmo cardíaco. No tenía signos vitales. Cuando hay posibilidades de revertir el cuadro se intenta la reanimación, pero no fue el caso. Se constató la muerte", dijo la médica de guardia del hospital cipoleño.

La especialista en emergencias sostuvo que le llamó la atención "la coloración de la piel por sectores. Había una contusión con más color en el cuello, cara y tórax, un indicativo de que faltó circulación sanguínea del corazón hacia arriba. El resto del cuerpo sin heridas cortantes".

El hospital informó al médico policial y, como no podían constatar la identidad de la víctima por falta de DNI, se ordenó el traslado del cuerpo a Roca para la autopsia.