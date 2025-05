Caso Gatica: seguí en vivo el juicio contra los policías acusados de matarlo a golpes

Live Blog Post

Las dudas de la defensa

La abogada de Quintrel, María Denise Mari, interrogó al forense Uzal sobre dos cuestiones puntuales: la ropa y presuntos rastros de sangre de Gatica en la cuadra, el lugar de la Comisaría 45 en el que estuvo detenido. El testigo no dio precisiones sobre la ropa porque "no era su función" analizarla. Respecto de manchas de sangre por un posible vómito de la víctima, Uzal aseguró "no encontró sangre en el estómago" para sustentar esa teoría.

Damián Moreyra, representante de Sosa, repitió las preguntas de Mari y obtuvo las mismas respuestas. El abogado del acusado señalado por otros de los imputados pidió detalles de las fracturas en las costillas y Uzal explicó que "se produjeron por golpes directos con un elemento duro, de superficie sin aristas". Descartó que se utilizara "un palo, porque hubiera dejado otra marca, ni por un elemento corto punzante".

Las querellas en tanto, consultaron sobre posibles lesiones a raíz de maniobras de RCP, anticipándose a una de las posibles estrategias de los defensores. Uzal sostuvo que es posible causar lesiones en las costillas al hacer RCP. Sin embargo, afirmó "puede pasar, pero no es frecuente las costillas de abajo (donde Gatica tenía fracturas). Lo frecuente es que se fracture de la segunda a la quinta".