Yanina Latorre contó por qué Maxi López explotó contra Wanda a horas del Día del Padre

El escrito que presentó Mauro Icardi a la Justicia

Entre las frases más fuertes del escrito se destaca una en la que se refiere al vínculo con la China Suárez: “He aquí donde como padre me planteo, me pregunto… les inquiero a mis abogados y a Ud. como magistrado… Hasta cuándo y ¿Cuánto más debo soportar??? su señoría, mal que le pese, ni Ud. ni Wanda Nara, me van a elegir la pareja. ni Ud. ni yo se la podríamos elegir a la madre de mis hijos. No existe causal objetiva, ni existe normativa que lo ampare, para Ud. o para quien sea, odio considerar el vínculo con mis hijas a la ligereza de sentencias clavadas como la familia ensamblada en la que se pretende sumergir a mis hijas”.