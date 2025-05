La furia de Dalma Maradona cuándo relacionaron a su papá con Javier Milei

A la hija del Diez no le cayó para nada bien un posteo realizado por El Gordo Dan.

En las redes sociales, y luego de que Verónica Ojeda comentó en charla con Eduardo Feinmann en A24 que su hijo Dieguito Fernando era "fanático" de Javier Milei , el Gordo Dan se hizo eco en X de una imagen montada de Diego Maradona al lado del presidente. La imagen no cayó nada bien en Dalma Maradona que rápidamente salió a cruzar al líder de Las Fuerzas del Cielo.

image.png

Y ella le remarcó: "Vos lo que haces es usar la imagen de mi papa políticamente. Aprovechándote que no está. Yo no tengo nada que hablar ni llegar a un acuerdo con nadie. Lo que vos haces está mal y lo sabes. Siempre". Ante esto, el influencer volvió a responder preguntandole "cuánto te debo?", en referencia a que las hijas del Diez cobran cada vez que la imagen de su padre es utilizada para algo.

Y ante la respuesta del influencer libertario, Dalma Maradona aclaró: "La verdad es que por el momento que estoy pasando hay cosas que no me parecen graciosas. Pero tiene que ver con el respeto de una persona que ya no está y que justamente estamos en juicio por su muerte. Verónica y yo. Pero qué te voy a hablar de respeto!".

El millonario costo del documental que estaba grabando la jueza Makintach

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona derivó en un gran escándalo sin precedentes y con la jueza Julieta Makintach apartada del debate oral tras las pruebas que aparecieron aportadas por la fiscalía.

image.png

Esto se resolvió luego de que se conoció que la magistrada estaría grabando una serie documental con imágenes del juicio y hasta trascendió un primer trailer de la producción titulada Justicia divina.

En este sentido, revelaron la cifra millonaria que se habría invertido para realizar la polémica miniserie que tenía a la jueza Makintach como protagonista central.

Fue el abogado Rodolfo Baqué quien contó en el ciclo Mujeres Argentinas (El Trece) los detalles del presupuesto económico que se habría destinado para la filmación del polémico material. "Tenía un presupuesto inicial para esta primera etapa de 500 mil dólares, ya llevaban gastados cinco millones de pesos, el camarógrafo había cobrado 500 mil pesos por 4 horas de filmación. El nivel de fotografías y cámaras son para las plataformas", indicó el letrado que defiende a los enfermeros Dahiana Gisela Madrid y Ricardo Almirón.

image.png

Cada capítulo de Justicia divina tendría un monto estimado de 500 mil dólares, lo que con los seis capítulos totales sumaría 3 millones de dólares en total.