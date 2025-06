La decepción de Ángel de Brito tras visitar Bariloche: “Es una pena"

No es la primera vez que Ángel de Brito visita algún punto turístico de Río Negro y Neuquén. Y no fue la excepción en el marco del fin de semana largo pasado, cuando el periodista se tomó un descanso y aterrizó en San Carlos de Bariloche.

Sin vueltas, el conductor respondió críticamente: “Es justamente lo que más le falta”. Y se lamentó: “Es una pena con el potencial turístico y la belleza única de esta ciudad”.

IMG_9400.jpeg

De Brito ha disfrutado de distintos puntos turísticos en la región como Las Grutas en Río Negro y Villa la Angostura y San Martín de Los Andes en Neuquén. El periodista tiene un círculo de amigos en la región que lo llevan cada tanto a pisar suelo patagónico.

De Brito aseguró que Tinelli no vuelve a la tv

En su programa de streaming Ángel Responde, emitido por el canal Bondi, Ángel de Brito respondió a la inquietud de un seguidor sobre el futuro del Bailando, el clásico formato que supo liderar el prime time argentino durante años. La respuesta fue contundente: este 2025 no habrá nueva edición del reality conducido por Marcelo Tinelli.

“Este año no hay Bailando. Hace mucho que no hablo con Marcelo, pero lo sé por América TV. Sé que negociaron, que se intentó, pero es carísimo”, reveló Ángel, dejando en claro que la cuestión económica fue el principal obstáculo para el regreso del programa.

Marcelo Tinelli.jpg Marcelo Tinelli

Según detalló, hubo "intercambio de presupuestos" con el canal, pero finalmente se concluyó que el costo de producción es insostenible: “Finalmente se llega a la conclusión de que no se puede hacer, no hay dinero. No hay forma de pagarlo. Sale todo carísimo: estudios, ensayos, la cantidad de gente que trabaja detrás de algo así”.

Además, De Brito comparó el caso con otras figuras y ciclos históricos de la televisión, como Susana Giménez, y explicó que hoy los canales no pueden asumir los gastos que implican los grandes shows: “Ya no hay megashows ni mega conductores que cobran una fortuna. Suponete que Tinelli y Susana lo quieran hacer gratis, tampoco se puede, se suma toda la estructura”.

También reveló que, según su última charla con Tinelli, el conductor estaba enfocado en la segunda parte de Los Tinelli, la serie que prepara para Amazon. De esta forma, por el momento, los fans del Bailando tendrán que seguir esperando. Según reveló Ángel de Brito, el histórico ciclo que marcó a generaciones parece haber quedado en pausa, al menos hasta que el panorama económico permita un regreso a la altura de su nombre.