El increíble cambio de vida de "El Colo" de Cebollitas

Algo de lo que tampoco puede olvidarse es de su primer amor, que fue una compañera de Cebollitas. Se trata de Mariana Rubio, que interpretó a Roxana: “Éramos chiquitos, pero fue una aventura muy divertida”.

Gastón se va a España

Luego del éxito de “Cebollitas”, el Colo trabajó en Rebelde Way, Frecuencia 04 y varias novelas más, pero abandonó la televisión por amor. Vicos se enamoró de una estudiante de cine de Republica Dominicana. “Fue muy loco como se dio todo, pero terminó siendo la madre de mi único hijo, Valentino. Primero vivimos en la Argentina, pero me di cuenta de que ella se sentía un poco sola y quise hacer un cambio. Poco después, por medio de las hijas de un importante productor dominicano, me enteré de que él tenía proyectos y me quería tener en cuenta. Acepté a pesar de no tener experiencia en cine y al año ya estaba instalado. Fue una experiencia muy linda que me inspiró a abrir mi agencia: Luna casting. Después de doce años en pareja me separé, pero ahora tengo una agencia nueva”, sostuvo el actor.

“El Colo”, como le recuerdan aquellos adultos que eran niños cuando lo veían en la TV cantando “Qué bolu", se encuentra encarando un proyecto muy interesante que lo tiene entusiasmado: “Es una comedia muy absurda, muy gringa, con la particularidad de que se adaptó al elenco y ambiente dominicano. Les gustó mi perfil y quedé para el casting. Gracias a Dios volví a trabajar”, cuenta. Limonada, este film que lo enloquece, tiene un condimento muy especial para el actor, ya que se lo verá con un look bastante particular.

Durante estos ocho años que se instaló en el Caribe, Diego Vicos también tuvo la oportunidad de trabajar con Vin Diesel, Fernando Colunga -de La Usurpadora y María la del Barrio-, William Levy y Eduardo Yáñez. La lista sigue y espera seguir ampliando su currículum para poder vivir de lo que tanto ama.