Martina Escudero se juega todo en el Sudamericano de Atletismo

Martina ya sabe lo que es competir en un Sudamericano

Escudero viene de ganar el Argentino de Atletismo con un calendario exigente y este torneo era uno de sus máximos objetivos en el primer semestre. "Muy feliz y orgullosa de volver a participar de un Sudamericano de Mayores, con la expectativa de hacer una carrera rápida, para volver a correr en los tiempos que tenía el año pasado. Es mi tercera competencia del año así que más que preparada para salir a dar lo mejor", afirmó en declaraciones a Sergio Dovio para LMNeuquén.

Los 800 metros son la especialidad de la cipoleña, que ya ha obtenido varios logros en esta distancia a lo largo de su reconocida campaña deportiva. "En 800 metros se corre primero la serie y después la final. Tengo el objetivo de pelear la serie y posicionarme en la final, para representar a Argentina en la definición", deseó.

martina escudero mar del plata.jpg

Martina tiene bastante experiencia en diferentes torneos, tanto a nivel nacional como internacional, y no escatimó elogios en destacar a la organización donde intervienen tanto los dirigentes de las entidades que rigen el Atletismo Sudamericano y argentino, como la intendencia de Mar del Plata.

"Recién llego a la pista, pero a primera vista está impecable, está muy bien organizado todo el sector. Contenta de que el Sudamericano, además de desarrollarse en el país, tenga tan buena organización y que siempre estén predispuestos a que los atletas estemos cómodos en la competencia", agregó Escudero.

Jovenes cipoleñas competirán en el sudamericano de Atletismo.mp4

Giuliana y su desafío en lanzamiento de martillo

"Re contenta de haber clasificado, pensé que iba a estar lejos por la marca mínima, pero me enteré que éramos locales hace poquito, capaz que había una chance, trajeron equipo completo así que estoy feliz", dijo la zapalina Giuliana Baigorria.

Por sus actuaciones, Giuliana es ganadora cuatro veces consecutivas del premio Arturo Kruuse de Oro a la mejor deportista de su localidad.

"Compito mañana (por el viernes). Tengo la expectativa de mejorar mi marca, podio no se si voy a poder hacer porque compito con atletas olímpicas. Pero calculo que me va a ir bien, entrené mucho, me preparé casi todo el año para esto. Espero lograr la clasificación por ranking para el Panamericano", agregó la zapalina.

La competencia arrancara el viernes a las 13, mientras que dos horas antes se realizará la ceremonia inaugural y acto de apertura, todo en el estadio “Justo Román”.