Chicho Serna dio una pista grande sobre el futuro DT de Boca

Todavía hay hermetismo en torno a la elección si bien han trascendido un sinfín de apellido para ocupar el cargo, tal como suele suceder en estos presentes de confusión. Mauricio Chicho Serna , ex jugador xeneize y ahora integrante del consejo de fútbol, reveló detalles sobre el nuevo entrenador del club.

"El que gane, el que potencie a los futbolistas de divisiones menores. No es fácil el nombre, si lo tuviera, tampoco lo diría por obvias razones. Estamos bien" , relató Chicho em diálogo con el barbero Alejo Infamy.

Chicho Serna.jpg El Chicho Serna

La decisión de Herrón en Boca para enfrentar a Independiente

El entrenador interino de Boca, Mariano Herrón, ya perfila el equipo titular para el cruce de cuartos de final del Torneo Apertura ante Independiente, y en las últimas horas surgió una posibilidad que podría transformarse en un duro golpe para los hinchas del Rojo: Alan Velasco podría ser titular y enfrentar al club que lo vio nacer, con todo lo que eso implica en un partido definitorio.

Según supo Noticias Argentinas, el mediocampista fue probado durante las últimas prácticas como alternativa para ocupar el costado izquierdo del mediocampo xeneize, en disputa directa con Carlos Palacios, quien hasta ahora viene ganando la pulseada. Sin embargo, Velasco aún tiene chances concretas de meterse en el once inicial y, de hacerlo, cumpliría con la temida "ley del ex" en un contexto más que sensible.

alan-velasco-boca.jpg_342475830.webp

En el ataque, Herrón ya tomó una decisión: apostará al doble nueve, con Milton Giménez (recuperado del esguince de tobillo) acompañando a Miguel Merentiel. De esta manera, Edinson Cavani quedaría relegado al banco, ya que si bien volvió a entrenarse con normalidad, aún no está al cien por ciento en lo físico. En el medio, Tomás Belmonte parece haber desplazado a Ander Herrera, aunque la decisión final se tomará durante el fin de semana.

El posible equipo de Boca para enfrentar a Independiente sería: Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte o Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón, Carlos Palacios o Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

El duelo se disputará el lunes por la noche y marcará un punto de inflexión para Herrón, que podría quedarse con el cargo si avanza a semifinales. En ese contexto, la inclusión de Alan Velasco frente a su exclub se perfila como la estocada emocional más fuerte del clásico.

El curioso posteo de Boca que generó polémica

Boca compartió en redes sociales una imagen con la frase “todos juntos, siempre” buscando traer tranquilidad a los hinchas de cara al clásico frente a Independiente del próximo lunes por los cuartos de final del Torneo Apertura.

Luego de lo que fue la bronca de los simpatizantes xeneizes en “La Bombonera”, el pasado sábado en el duelo ante Lanús, que cantaron contra la Comisión Directiva comandada por Juan Román Riquelme y recibieron el repudio de “La 12”, barrabrava del club”, la institución azul y oro buscó calmar las aguas con un posteo en redes sociales.

Sin embargo, varios de los comentarios en la misma dieron a entender que la búsqueda no dio resultado, ya que los usuarios aprovecharon para apuntar nuevamente contra el mandatario del conjunto azul y oro.

"El lunes jugamos en casa. Todos juntos, siempre" escribió la cuenta oficial del equipo de La Ribera junto a una imagen del recibimiento en la victoria por penales ante el “Granate” por los octavos de final del campeonato local.

Por otro lado, Riquelme rompió el silencio desde Paraguay - viajó allí para el congreso anual de la FIFA- y envió un sentido mensajes al hincha de Boca. "Los quiero mucho, que disfruten. Vamos a estar bien, que no se deje llenar la cabeza", soltó.

Si bien jugar de local siempre da un plus desde lo motivacional, una derrota ante el “Rojo” (sentenciaría la eliminación del xeneize del campeonato local) podría desatar una lluvia de insultos contra el Consejo de Fútbol.