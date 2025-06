"Queremos traer su cuerpo": el desconsuelo por la joven venezolana que murió en el incendio junto a sus hijos

incendio- bomberos- vivienda- calle Planas Gentileza

"Me acosté pensando en ella, no me podía dormir. Y casi a la medianoche mi hija menor me llamó y me comunicó que Mariaglys había muerto en un incendio junto a sus dos hijos", contó Manuel Arthuro a LMNeuquén, aún casi sin poder entender la realidad.

El hombre dijo que su hija había logrado salir de Venezuela junto a su familia en búsqueda de una mejor vida y que hacía apenas 11 meses que vivía en Neuquén. "Ella era muy chistosa conmigo, siempre acostumbraba a llamarme a la madrugada, solo para charlar, para contarme cómo le estaba yendo y hablábamos bastante, después me iba a trabajar casi sin dormir", recordó.

El hombre, que se dedica a la soldadura en Caracas, soñaba poder llegar a Neuquén para estar cerca de su hija y nietos. "Ella me decía que me vaya con ellos, lo estábamos tratando de armar, yo me iba a ir y ahora tengo que ir a buscar sus cuerpos", compartió con dolor.

Pedido de ayuda tras el trágico incendio en Bouquet Roldán

Tras recibir la noticia, Giménez recurrió a las redes sociales para compartir un video donde pidió ayuda para dar con las personas que investigaban el incendio donde murió su hija y horas después lo logró.

Tuvo comunicación con los Bomberos y la Fiscalía, quienes se comprometieron a contarles los avances de la investigación durante este lunes. "No se sabe qué desató el fuego y quiero ser cauteloso hasta que las autoridades me digan qué fue lo que pasó. Lo que ya me dijeron es que mientras dure la investigación no nos van a entregar el cuerpo de mi hija, pero que luego sí y junto a su madre queremos ir para buscarlo", relató.

"Quiero pedir ayuda al gobernador, a las autoridades y también a la comunidad para poder conseguir los pasajes, aéreos o terrestres, y poder llegar a Neuquén para buscar el cuerpo de mi hija y traerlo a Venezuela", pidió con vehemencia.

El hombre explicó que, si bien él trabaja en su país, no es posible adquirir dólares para poder luego comprar el pasaje para llegar a Argentina. Dijo que, solo de boletos, necesitan al menos mil dólares cada uno y que ante esta grave situación que le toca vivir es que se animó a pedir ayuda.

"Usted está perdiendo su talento en Venezuela", recordó el hombre de lo que le decía su hija cada vez que lo llamaba. "Ella me quería llevar a Neuquén, decía que mi profesión de soldador es bien remunerada allá. La verdad que es todo muy difícil, ahora necesito ayuda para ir a buscar su cuerpo", se lamentó.

Los datos de la cuenta bancaria de este hombre para poder ayudarlo son: Banco de Venezuela. Tipo de cuenta: Ahorros N°01020930750100006554. Teléfono +584123855585. Cédula: V13163033 a nombre de Manuel Arturo Jiménez León.

Estado de salud del sobreviviente

Manuel Arthuro contó que tiene diálogo con la madre de su hija y también con los padres de su yerno, quienes le contaron que la salud del único sobreviviente de esta tragedia está mejorando.

El joven está internado en el Hospital Castro Rendón, y según dijo su suegro, se está "recuperando". Sufrió quemaduras en la espalda, cara y brazos. "Creo que su recuperación más lenta va a ser la emocional, debe estar devastado", dijo con dolor.

Desde el área de prensa del Hospital Castro Rendón confirmaron que "el paciente se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria, sedación profunda" y que su pronóstico es reservado.