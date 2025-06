El desesperado pedido del padre de una de las víctimas del incendio en barrio Bouquet Roldán: "Solo quiero saber qué fue lo que pasó"

La noticia del siniestro se conoció durante la noche del viernes, pero la familia en Venezuela no sabe los detalles de lo ocurrido. El padre de la joven, visiblemente conmocionado, compartió un mensaje en redes sociales en el que suplica por información: "Lo único que sé es que a las 12 de la noche me avisaron que mi hija había muerto en un incendio en esa localidad, pero no sé más nada", expresó.