Cómo es el barrio privado súper lujoso al que se mudó Jésica Cirio tras empezar su divorcio

Además, la conductora explicó cómo afronta este momento de su vida con ayuda profesional y se sinceró: “Me parece súper saludable. Así como yo soy súper efusiva y prolija con respecto a mi alimentación y a mi entrenamiento, creo que la salud mental es igual de importante que la salud física. Decidí recurrir a un psicólogo y a un psiquiatra porque los necesitaba y no solo hablo con ellos de conflictos y temas personales, sino también muchas veces consulto temas laborales”, afirmó.

Luego, la modelo resaltó la importancia de ocuparse de la salud mental: “Está bueno contar con alguien que tiene una mirada profesional e imparcial”, precisó Jésica Cirio. Además, acotó: “Por eso, muchas veces a la hora de tomar decisiones o de elegir caminos, hoy evalúo el bienestar en general, no solo que me paguen bien o la importancia en sí del trabajo, sino en cuánto me va a beneficiar o perjudicar en mi vida”.