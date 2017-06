Yanina Latorre: "La infidelidad se perdona, no la poca inteligencia" copy

“Cuando uno tiene hijos no es lo mismo. Eso es lo que la gente no entiende, y me insulta. No me molesta la infidelidad, no soy swinger, no somos abiertos. Un polvo se perdona, no perdono la poca inteligencia", dijo la panelista en su programa, Los ángeles de la mañana.

“Llegó Diego a casa, hice la comida, intenté mantener la calma. Él estaba blanco, quería hablar, y yo quería que se callara y no me pusiera más nerviosa”, señaló sobre las primeras horas luego de que estallará el escándalo.

Latorre dijo que deseaba "que no fueran verdad los detalles", porque "una cosa es saber que una persona se fue a acostar con otra, y otra cosa, es escuchar esas cosas". "Lloro, pero no sirvo para estar en un cama llorando; ni cuando se murió mi papá paré", agregó.

"Doy la cara para que dejen de criticarme", avisó la panelista y añadió: "Todo vuelve". "Esto pasa porque hay alguien que odia a Diego y me odia a mí", sentenció en Canal 13.

Además, Latorre se refirió a la relación con sus suegros y manifestó que no la quieren. “Ahora deben estar festejando en el Obelisco", indicó.

"No me animo a hablar con mi mamá porque me da vergüenza. A ella le pasó algo peor, y siento que repito la historia. Ella no me llamó pero me mandó un mensaje diciéndome que estaba orgullosa de mí cuando me vio reírme en el programa. Mi hermana me escribe al igual que mucha gente, como mi primer novio. Me di cuenta que me quiere mucha gente", agregó.

"Hay cosas peores, no hay enfermedad terminal, estamos vivos, no hay familia rota. La familia sigue, la pareja no sé. No sé si me voy a divorciar. Se me cruzó irme a la mierda y no volver más. Me dan ganas de ir a la cama, pero no lo hago. Me banco la que venga", concluyó.

