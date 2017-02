Villacorta y Sanhueza, las dudas que debe resolver el Chala Parra

El líder del Federal C visita a Atlético Regina el domingo, pero el DT aún no definió el equipo porque dos de los titulares arrastran molestias.

Federal C

El cuerpo técnico de La Amistad todavía no confirmó el equipo.

De cara al partido de La Amistad el próximo domingo a las 17 contra Atlético Regina de local por la 4ª del Federal C, los mediocampistas Jorge Sanhueza y Alexis Villacorta no están confirmados en el once cipoleño por sendas lesiones.

Ambos jugadores sufrieron diferentes dolencias en el cruce ante Atlético Lamarque, que fue victoria por 3 a 0 y el técnico Pablo Parra esperará unas horas más por la evolución de ambos.

El Pony Sanhueza se acalambró en el gemelo y si no llega al cien por ciento será preservado. En su lugar volvería a tener la chance Mauro González, de 5.

Villacorta, en versión carrilero y no 3 como jugaba en Cipo, sufrió un fuerte golpe en la zona lumbar. En su lugar, la alternativa sería Alexis Esparza que con el paso de los partidos va entrenado en ritmo tras una pronunciada inactividad.

Martín Sánchez en la ofensiva fue otro de los futbolistas que no terminó bien. Antes del último partido había entrenado diferenciado por una sobrecarga muscular y finalmente en los 90 minutos de fútbol padeció las ampollas en la planta del pie.

Con la ayuda de un médico, buscará un apósito para el próximo compromiso, que una vez se jugará bajo un intenso calor, según el pronóstico extendido.

Román Domínguez, de la Liga Confluencia, será el árbitro principal de un choque importante para ambos equipos en la competencia del ascenso.