Vence la diabetes haciendo cumbre en los volcanes

A los 29 años le diagnosticaron diabetes tipo 1, por lo cual necesitaba inyectarse insulina todos los días para controlar la cantidad de glucosa en sangre. “La enfermedad apareció de la noche a la mañana. Hacía tiempo que tenía síntomas a los que no les daba importancia, como descenso de peso en forma inexplicable, cansancio, agotamiento y mucha sed. Cuando consulté, el médico me dijo que el páncreas no estaba funcionando bien y entonces debuté con la insulina, no tenía otra opción”, explicó a LM Cipolletti el hombre que vive en el barrio Brentana y es licenciado en diagnóstico por imágenes.