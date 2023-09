vaisberg economia.png Vaisberg: "La provincia hace un esfuerzo muy grande"

Falta de insumos en comedores escolares

El ministro de economía se refirió a la falta de productos frescos que afecta a más de 800 estudiantes en Roca. Ayer la UnTER fue a la justicia por la situación que atraviesan la mayoría de los comedores escolares de la ciudad por falta de pago a los proveedores de insumos.

"La provincia es un gran consumidor de bienes y servicios. Siempre nos paramos desde ese lado y tenemos que afrontar los mismos incrementos en los precios que afronta una familia. Entonces, en la parte de alimentos, la parte que tiene que ver con convenios, un convenio hoy, anual, a precios ya de más de tres meses, deja en falsa escuadra a cualquier proveedor. Y nosotros como provincia tampoco tenemos la facilidad administrativa para poder acompañar de un día para otro una escalada de precios por encima de lo convenido", explicó Vaisberg.

El mandatario remarcó que Educación está trabajando en la parte de actualización de esos convenios, actualización de precios. Sobre la deuda con los proveedores, aseguró que "la mora en la deuda de la provincia no es mucho más de lo habitual. Lo que a veces ha demorado el pago o lo ha retrasado algunos meses, es esto de la actualización de los precios que a veces no le conviene entregar. Desde Educación sé que están haciendo todo el esfuerzo para poder revertir esto, haciendo un trámite administrativo para ponerlo al día. No todo es atribuible a la falta de pago, a veces es atribuible a los precios atrasados o al contexto inflacionario que estamos viviendo", destacó Vaisberg.