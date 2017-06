Urcera no mejoró su registro, pero larga bien adelante

En los entrenamientos, el rionegrino probó el Chevrolet con el objetivo de buscar un mejor tiempo en la clasificación. Sin embargo, por la tarde, cuando volvió a salir a pista no encontró el circuito en las mismas condiciones, sino con menos adherencia, y eso le impidió bajar su marca del día anterior. Pero no lo sufrió tanto en el clasificador, ya que perdió sólo una posición.

El piloto del equipo Las Toscas Racing quedó conforme con la performance, aunque estaba confiado en poder mejorar su registro.

“El resultado es bueno, pero sé que podríamos haber terminado más adelante. En la clasificación no pude hacer la vuelta ideal porque se cruzó un auto adelante mío y además la pista no tenía el mismo grip que el viernes y que hoy (por ayer) en entrenamientos, así que no pudimos mejorar el tiempo”, explicó tras la jornada.

Sin embargo, dijo que todavía mantiene las expectativas: “Buscaremos pelear bien adelante”.

En tanto, el poleman Ardusso sorprendió a su compañero de equipo en el final de la tanda clasificatoria. Si bien Spataro fue el dominador hasta la salida del último grupo, Ardusso desplazó al piloto de Lanús.

La sexta final del año del TC arrancará a las 13:05.

En el TC Pista, el cincosaltense Daniel Nefa partirá en la 12ª ubicación en la final.