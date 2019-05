Urcera: "La plata es de mi viejo, que la hace trabajando"

“Siempre hay gente que dice lo de la plata, yo no tengo el dinero, la plata es de mi viejo (Claudio Urcera), que la hace laburando. En el automovilismo todos tienen plata. El deporte motor es caro y todos los pilotos reúnen el presupuesto”, dijo el vencedor de la sexta fecha.

“La carrera de los millones fue para el hijo de un millonario”, tituló la web de La Nación minutos después que se bajara la bandera a cuadros en Santa Fe.

“Me dio pena porque la carrera fue un éxito, casi 50 mil personas en el autódromo y 49 autos en línea de partida. Se desvaloriza lo que pasó”, amplió el piloto en el programa radial Mundo Sport.

16 de junio se corre la fecha 7 del Turismo Carretera.

Tras el paso por Rafaela, la categoría se va para Santiago del Estero. La Chevy de Urcera cargará 20 kilos de lastre.

Momento personal

El portador del número 11 en su parabrisas no ocultó un estancamiento en el 2018. “Tuve una meseta. Me decían de todo, hasta que estaba sobreentrenado. Son los mismos que te patean en el piso y ahora vienen y te felicitan”, disparó. A los 27 años, liderando el campeonato de TC con victoria en el templo de la velocidad incluida, puntero en el TN y siendo el mejor de Honda en el Súper TC 2000, Urcera no duda: “Fui aprendiendo y eso permite estar pasando en este momento”, cerró.