El siniestro inició ayer alrededor de las 13:30 en una casa ubicada en Primeros Pobladores 1229 cuando la familia llevaba a los cuatro nenes al colegio. Según explicó Alejandro Sepúlveda, estaban saliendo para llevar a los nenes a la escuela, y vieron que salía humo. Cuando entraron, en la habitación de los chicos, el colchón estaba incendiándose. Cerca de allí hay enchufes, y creen que ahí se iniciaron las llamas.

“El colchón se incendió en dos segundos, y no me dio tiempo a nada. De ahí se prendieron los muebles y alcanzó a toda la casa. Lo único que tuve tiempo es de abrir las ventanas y sacar una garrafa. Intenté apagarlo, pero no pude. Perdimos absolutamente todo y quedamos en la calle”, expresó con angustia Alejandro en diálogo con LM Cipolletti.

incendio juventud y desarrollo

Según un informe de bomberos, la estructura de la vivienda fue gravemente afectada y no se podrá volver a habitar. Necesitan hacer refacciones para volver a vivir allí.

“Necesitamos de forma urgente una cama, y materiales para la construcción”, contaron. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2995470484.