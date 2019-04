Una disputa insólita en el 2 de Abril

“Pusimos el escenario donde dijo el intendente que podíamos, por este medio (LM Cipolletti), e igual hicieron el acta contravencional”, sostuvo el propietario de la radio Puerto Argentino, Hugo “el Comandante” Escobar, quien pese a la multa convoca hoy al pueblo a participar del tradicional desfile que organiza todos los años. Por otro lado, el intendente Aníbal Tortoriello encabezará el acto conmemorativo oficial del Municipio.

La actividad de la agrupación será a las 16, en Bolivia y Primeros Pobladores, mientras que la del Ejecutivo tendrá lugar a las 11, en la Plaza de las Malvinas, ubicada en Muñiz y Pasaje Penna, del barrio San Pablo.

En esta oportunidad, Escobar lamentó que no podrán contar con la clásica chocolatada que realiza el Ejército Argentino. La institución no acompañará el desfile porque no hay autorización del Municipio para cortar calles. “Si el intendente, que es el jefe máximo de la ciudad, no autoriza, el Ejército no puede hacerlo”, explicó Escobar.

“Lamentamos que el jefe de la ciudad esté negado con nosotros. A la fecha no recibimos ninguna notificación para que podamos hacer el desfile. Este hombre está haciendo historia en Cipolletti, no lo puedo entender, no se la puede agarrar con esto”, dijo Escobar.

Por la mañana, a las 11, el Municipio hará un acto con autoridades locales, once veteranos invitados y público en general.

El desdoblamiento de la memoria en dos actos también provocó expresiones de lamento entre los veteranos que acompañarán la conmemoración que organiza el Municipio. Uno de ellos, José Vega, dijo: “Nos duele que usen nuestra causa a beneficio propio”.

