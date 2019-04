“Ya tengo los tiempos para Tokio y también estoy entre los primeros cinco del mundo”, expresó con alegría Iñaki a LM Neuquén tras una jornada magnífica, en la que alcanzó uno de los grandes objetivos, en el que trabajaba desde hace años. “La verdad es que me pone muy contento por todo el esfuerzo que hice para poder lograrlo y conseguir el objetivo que me propuse hace mucho”, contó quien hace un año entrena en el Club Cipolletti. “Desde que estoy en Cipo me siento mucho mejor con el grupo y con el entrenador. Más cómodo”, indicó el joven de 18 años, que, desde temprana edad, se destaca a nivel nacional e internacional.