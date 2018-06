Los chats durante varios días en el último mes culminaron luego de que los padres de la pequeña fueran alertados de la situación. Cuando le pidieron que dejara de acosarla, el hombre se defendió asegurando que se trató de “un chiste”. Fue entonces cuando decidieron hacer público el hecho a través de las redes sociales.

En las capturas de pantalla de los mensajes de texto que su madre subió a Facebook, el entrenador y la nena hablaban tanto de los partidos de fútbol como del rendimiento de las jugadoras. Sin embargo, a medida que las semanas pasaban los comentarios subieron de tono y, finalmente, terminaron por convertirse en un calvario.

“Me ponías nervioso cuando te hacía masajes en tu pierna. ¿A vos no te agarraban nervios?”, fue una de las primeras frases que desató la polémica. La nena intentó desviar el tema de conversación en todo momento, pero el entrenador no lo permitió. “Qué tal, pero qué foto clavamos, eh. Estamos copados, en Mardel va a hacer con una microbikini”, continuó.

En mensajes posteriores, el DT le dijo que era hermosa y que debía tener plena confianza en su criterio por ser “un hombre que sabe” y que si sus compañeras le decían lo contrario, era porque seguramente gustaban de ella. Horas más tarde le envió fotos de su cara mientras se encontraba recostado sobre una cama.

“Me quedé con ganas de abrazarte ayer. Te estaba mirando en esa foto (de perfil) así te recuerdo porque ya me estoy olvidando de vos. Al menos veo esa foto porque no tengo otra. Si no, me vas a tener que mandar una”, fue uno de los últimos comentarios que hizo el DT acosador de menores. De manera terminante, la nena le dijo que no le enviaba fotos a nadie y luego alertó a sus padres.

Para defenderse, el entrenador respondió: “Hola, perdón por lo que pasó. Reconozco que me desubiqué pensando que era una broma. Es una pena que esto se haya tomado mal, no fue mi intención, le pido mil disculpas a ella y a ustedes, no sé qué más decirles, ya borré todos los números, así que no hay más problemas”. Sin embargo, su mamá no aceptó las disculpas y afirmó que “hablarle así a una nena de 13 años no es un chiste”.

