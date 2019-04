"Tortoriello tiene muchas condiciones como líder"

En diálogo con LM Cipolletti, el nuevo compañero de fórmula del jefe comunal consideró que desde el órgano Legislativo se puede hacer mucho por la ciudad y expresó: “Estoy muy contento con esta posibilidad y muy comprometido con hacer mi trabajo lo mejor posible”. Su decisión, además, cuenta con el apoyo de su familia, que lo acompaña siempre, y en buena medida está motivada por la gestión que está haciendo Tortoriello.

“Considero que es una excelente persona y un excelente intendente. Tiene muchas condiciones como líder para llevar adelante la ciudad y sabe trabajar y hacer trabajar. Eso es muy importante, y yo tengo muchas ganas de colaborar. Pienso que le puedo ser útil”, destacó Argibay Molina.

Expresó que tiene ganas de aportar a la ciudad, la que cree que tiene un desafío enorme por delante para crecer y desarrollarse, sobre todo en el plano urbanístico y habitacional. “Mucha gente viene a vivir a Cipolletti y hay que ofrecerle condiciones para que se puedan instalar. Por eso hay que pensar cómo pueden adquirir una vivienda y un terreno”, observó.

El candidato a presidente del Deliberante aseguró que el principal desafío de la ciudad es el aspecto habitacional

Argibay Molina ha tenido la oportunidad de conocer de cerca la realidad de muchas familias que viven en asentamientos por su experiencia como miembro, y ahora presidente, de la Fundación Sol Mapu, que trabaja por la educación y la promoción de la salud en las escuelas. Por eso, dijo que apoya totalmente uno de los ejes principales del gobierno de Tortoriello, que es la regularización de las tomas. “Hay que trabajar para que todo el mundo esté en igualdad de oportunidades”, aseveró.

El planeamiento urbano de la ciudad y el cuidado del medioambiente y la ribera de los ríos son otros temas que interesan al candidato de Tortoriello.

Entre otras cosas, el jefe comunal se inclinó por él por su “gran vocación de servicio”. La lista de Tortoriello fue ratificada por la comisión evaluadora del PRO y será elevada a la Junta Electoral municipal.

La boleta no tendrá sello de Cambiemos

El Comité radical de la ciudad no acompaña la gestión de Aníbal Tortoriello y no mantendrá la alianza electoral con el PRO para ir a la elección bajo el sello de Cambiemos. En la práctica no habrá cambios, ya que la UCR tuvo nula participación en la gestión de Tortoriello, más allá del nombramiento de dirigentes radicales, como Bruno Bordignon, en puestos clave del Ejecutivo. La UCR le negó el sello y además podría presentar un candidato propio en las elecciones del 23 de junio para competir por el Ejecutivo y bancas del Deliberante contra el actual oficialismo.

Puntos clave para el candidato

Urbanismo y ambiente

Mejoras en las tomas

