Tortoriello se defendió de las acusaciones por maltratos

Luego del escándalo municipal tras la renuncia de la secretaria del intendente Aníbal Tortoriello quien lo acusó públicamente de maltratos, y la finalización del contrato de una asesora de Cultura, el jefe del Ejecutivo dio su versión de los hechos.

“En ningún momento maltraté a Olga (la secretaria) ni le hablé mal. Al contrario, la aprecio mucho”, dijo el intendente. Fundamentó que el cambio se debió a que la función no estaba siendo bien resuelta y que se necesita otra perfil. “El cambio tiene que ver con actividades que se realizan bajo mucha presión, con una demanda constante de gente que quiere ser atendida por el intendente y que se acerca a intendencia pidiendo que la atiendan. También la coordinación de la agenda con protocolo y la clasificación de los expedientes con todas las áreas, demandan una exigencia que no estaba siendo bien resuelta desde la secretaría privada”, justificó Tortoriello.

Se conoció que se espera que el intendente y la secretaria se reúnan para evaluar la posibilidad de un cambio de área en común acuerdo.

Sobre el caso de Viviana Colipe, de la dirección de Planificación Cultural, el intendente explicó que la desvinculación está dentro de los parámetros normales porque su contrato era eventual de manera que está dentro de las posibilidades prescindir de los servicios, cuando lo considera conveniente.

Olga Aqueveque aclaró sus dichos a través de Facebook

Por el mismo medio que publicó que renunciaba por maltratos, la secretaria privada con más de 30 años de servicio aclaró que no se refería al intendente Tortoriello cuando denunciaba. “Nunca dije que el intendente me insultó, lo ha hecho en una oportunidad el representante de ATE en el municipio, el señor Aguilar. Me insultó y me faltó el respeto delante de mucha gente”, aclaró Aqueveque.