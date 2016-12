Miguel Fernández, más conocido como Tarzán, amenazó con prenderse fuego a lo bonzo si lo desalojan. El hombre está pidiendo que se le reconozcan los 12 años de trabajo en el lugar, donde construyó su vivienda arriba de un árbol.

Además de no reconocerle remuneraciones pendientes, los propietarios del lugar le pidieron que lo desaloje. El vecino se niega a irse desde hace meses y, presionado para liberar el lugar, piensa en medidas drásticas.

“Tengo dos bidones. Si no me dan respuestas, voy a ir a la estación de servicio a cargarlos, me voy a rociar, y me voy a prender fuego. Esto va a ser una masacre”, dijo en diálogo con LMCipolletti.