Super TC 2000: Urcera chocó a un rival, lo excluyeron y pidió perdón copy

Un par de vueltas después, la misma suerte corrió el cipoleño. Los comisarios deportivos tomaron medidas rápidamente y le mostraron la bandera negra. El piloto de Honda reconoció su culpa, pero aseguró que fue sin intención y que sucedió porque frenó por la parte sucia de la pista.

"Frené mucho antes, con margen, porque lo que menos quería era chocar y romper el auto, pero la pista estaba muy sucia. No frené nunca y veo que los de atrás tambien se chocaron todos. No había forma, lo agarré justo a Muñoz que sí pudo frenar. Le pido perdón", dijo Manu, quien agregó: "se hace difícil cuando la pista está tan sucia fuera del radio, me chocaron varias veces".

El Flaco lideró el podio de Renault

Facundo Ardusso marcó la pauta cada vez que salió el Súper TC2000 a pista en la cuarta fecha del Super TC 2000. Tres entrenamientos, dos clasificaciones y una final, todo fue para el piloto de Renault, quien además copó el podio con Leonel Pernía y Matías Milla.

En la largada, Ardusso se mantuvo adelante seguido por Pernía y Agustín Canapino, quien se metía tercero y buscaba el segundo lugar, pero se quedó sin pista y perdió muchos puestos.

En las primeras vueltas, los Renault estaban adelante y cuarto era Matías Rossi, que dio batalla hasta el final pero no pudo romper la hegemonía de la marca del rombo. Ardusso, Pernía y Milla treparon al podio.

El campeonato sigue siendo liderado por Pernía con 73 puntos, seguido por Ardusso (57) y Rossi (42). La próxima fecha será el 30 de junio en el autódromo de Paraná.

