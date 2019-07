Es que una parte de las dosis que llegan al hospital se distribuye entre los 14 centros de salud que hay en la ciudad, más los hospitales de Campo Grande, Fernández Oro, Cinco Saltos y Catriel. “No podemos regularizar el stock, ni podemos llevar una estadística porque no hay continuidad”, contó Álvarez.

Esta vacuna se aplica por calendario obligatorio a bebés de 3, 5 y 15 meses y a niños y niñas de 11 años. Son tres dosis las que reciben para tener cobertura sobre cuatro cepas -A, C, W y 35 de Y- de meningococo. Se la conoce mejor con el nombre de Menveo, en referencia al laboratorio que la fabrica en el exterior. Por eso cuesta una fortuna, ya que cotiza en dólares.

Si bien la falta de vacunas contra la meningitis es generalizada y es de público conocimiento, genera problemas a diario en la atención pública. Papás y mamás que llegan con su bebé para que las y los enfermeros les coloquen la vacuna que les corresponde de forma gratuita, chocan con esta realidad, no entienden y se enojan con el personal que pone la cara pero no puede brindar una respuesta.

No se sabe con precisión todavía por qué no hay suficiente stock para cubrir la demanda. Al parecer, es un problema del laboratorio que no produce la cantidad de dosis que se necesitan. Como es el único y el país no las fabrica, la Menveo escasea en todos lados.

A la gente no le queda otra que esperar. Y los que pueden la compran, aunque es una vacuna que debería ser totalmente gratuita. La jefa del vacunatorio central explicó que si la dosis se coloca más tarde, no pierde efectividad.