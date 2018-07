Sin códigos: le robó a un muerto

El hecho ocurrió a las 8 de la mañana en el cruce con la calle Paso de los Libres cuando el motociclista se dispuso a cruzar la ruta de norte a sur. Fuentes policiales explicaron que un auto marca Ford Orion, que circulaba hacia Allen, impactó de manera frontal contra el rodado menor.

El mismo día del trágico accidente, la hermana de la víctima y su ex pareja denunciaron que la billetera que llevaba en su mochila nunca apareció y algunos testigos aseguraron que una persona se la habría llevado antes que de llegara la ambulancia. Sin embargo, nadie habría podido identificar al sospechoso ni mucho menos intentar detenerlo en medio del shock que provocó el brutal accidente en la Ruta 22.

El robo fue denunciado públicamente por la familia, que hasta el momento no recurrió a la Justicia, pero pide ayuda para encontrar al delincuente.

“Nos llevó varias horas realizar el trámite de defunción porque la mochila donde tenía guardada la billetera estaba desaparecida. Ahí estaba toda su documentación y la plata de la mensualidad que le tenía que dar a la mamá del nene. Horas más tarde apareció la mochila, pero no la billetera”, sentenció Laura Arteaga, en su cuenta personal de Facebook.

Por otra parte, Lorena, la ex mujer de la víctima y mamá del pequeño, confirmó a LM Cipolletti que la billetera desapareció pero que, según el relato de su hijo, el hombre la llevaba en el bolsillo del pantalón, por lo que el delincuente se la habría quitado mientras estaba tendido en el suelo. Según la Policía, el motociclista había muerto en el acto.

La ex mujer no quiso polemizar con los familiares y aclaró: “Sólo puedo decir lo que mi hijo me contó”, dijo la mujer, indignada, confirmando que el dinero le fue despojado tras el choque.

En las redes sociales también hubo publicaciones de gente que frenó tras el incidente vial y vio cómo una persona agarraba la billetera, pero aún no saben quién fue y piden ayuda para encontrar al responsable del robo. “Una chica llamó a mi celular, ella estuvo con mi hijo en ese momento, por favor, si viste algo contactate conmigo”, fue el pedido que realizó Lorena en su intento de esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, no hubo denuncia judicial por el robo. Los familiares de la víctima expusieron el caso y su indignación en las redes sociales.

Algunos vecinos comentaron las publicaciones asegurando haber visto a un hombre que se llevaba la billetera. Sin embargo, hasta ahora no habrían logrado identificarlo.

