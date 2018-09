Una mujer había denunciado a través de las redes sociales que el comisario se había robado la cucha y la tenía en su casa y para probarlo publicó una foto. Elifonso explicó que se trataba de una cucha parecida pero que no era la misma.

El uniformado lamentó la decisión que tomaron con él. “Nunca hubo tantos secuestros como estos últimos tres años”, aseguró respecto del trabajo que venía desempeñando. Además, trascendió que podría dar un paso al costado, porque ensuciaron a toda su familia sin explicaciones. “Dejé mi vida en ese servicio, y todos saben cómo trabajo”, comentó el ahora ex jefe de la Caminera.

La comunicación formal desde la Jefatura de Policía notificó ayer a Elifonso sobre la decisión de trasladarlo a la Unidad Cuarta, sin dar mayores explicaciones. Todos suponen que se trata de una orden vinculada al escándalo de la cucha para perros, ya que el ex jefe de Seguridad Vial no presentaba ninguna mancha en su expediente, según las propias autoridades admitieron. “La decisión fue tomada ayer en el marco del Plan Operacional de Fin de Año. El subcomisario Napoleón Peralta se hará cargo de la Seguridad Vial Zona Alto Valle Norte. Es licenciado en Accidentología y Prevención Vial, que abarca el título de perito en Accidentología y docente. Venía trabajando como jefe de operaciones de la Comisaría Cuarta”, explicó la jefa de la Regional Quinta, Adriana Fabi, aunque no refirió la justificación de la sanción.

Según trascendió, Elifonso no habría aceptado el traslado a la unidad del centro y dejaría las fuerzas policiales. Por ahora está de licencia por cuestiones médicas, pero en los próximos días oficializará su decisión.

“Ensuciaron a toda mi familia con un tema que ni siquiera tuvo una denuncia formal. Incluso la Fiscalía se negó a investigar porque dijeron que no existía delito. La cucha esa la llevamos al depósito judicial porque en la Caminera atraía a más perros y es peligroso que anden sueltos a la vera de la Ruta 22, pudiendo causar accidentes. La mujer que denunció invadió mi casa para sacar fotos y mintió. Nunca tuve una falta, una macha en mi legajo”, aseguró. Sin embargo, este fue el desencadenante que hoy lo tiene con un pie fuera de la Policía. “Es muy injusto”, sostuvo apesadumbrado.

Dijo que en sus tres años de gestión a cargo de Seguridad Vial decomisaron carne como nunca antes en la historia. Fueron alrededor de 80 toneladas de carne de contrabando, valuadas en más de $20 millones. Y en ese sentido aseguró que “nunca faltó un pedazo de carne, un costillar, nada”, remarcando que siempre tuvo una conducta intachable en sus funciones. Por eso es que todavía tiene la esperanza de que revean la decisión y tengan en cuenta el trabajo al frente de la Caminera. “Lo único que aceptaría sería volver a mi puesto, en el que dejé mi vida”, expresó con tristeza.

